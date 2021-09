Start Again : un hommage musical à Diablo II : Resurrected

Publié le Lundi 27 septembre 2021 à 12:10:00 par Luc Vidal

Bien sûr que c'est du metal

A l’occasion de la sortie de Diablo II : Resurrected, Cristina Scabbia, la chanteuse de Lacuna Coil, et le guitariste Mark The Hammer ont révélé. Ce morceau rend hommage au remake du jeu culte. Les paroles sont inspirées par le poème L’Initié, présent dans les manuels de Diablo et Diablo II. De même, la musique s’inspire de la bande originale du village de Tristram des deux jeux. Alors, ne perdons pas de temps,est juste là.