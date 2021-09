Disney Magical World 2 : Enchanted Edition arrive sur Switch

Publié le Lundi 27 septembre 2021 à 12:30:00 par Luc Vidal

Vous aimez les paillettes ?

Originellement sorti en 2015 et 2016 sur Nintendo 3DS,revient sur Switch en versionle 3 décembre.Dans, vous pourrez vivre votre meilleure vie au milieu des personnages Disney. Mickey, Dingo, et princesses en tout genre, il y en a plein. Vous vous installerez à Castleton, où vous rencontrerez progressivement les différents personnages. Vous pourrez également visiter d’autres mondes, eux aussi peuplés de nouveaux personnages. Chaque zone propose des activités et mini-jeux différents. En bref,propose de vivre des aventures 100% Disney. Chers parents, si votre enfant a une Switch et aime Disney, voilà une bonne option pour Noël.