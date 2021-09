Disco Elysium - The Final Cut arrive sur Xbox

Publié le Mardi 28 septembre 2021 à 09:40:00 par Théo Valet

Comme ça, tout le monde est content

Après être sortie quasiment partout, il fallait bien qu'il arrive sur Xbox. C'est chose faite, puisque queest prévu pour le 12 octobre sur Xbox One et Series en version digital, puis il arrivera en version physique le 9 novembre.Avec cette arrivée sur Xbox, le jeu sera amélioré pour être parfaitement propre, son interface sera retravaillée et des options de mises à l'échelle des polices seront disponibles.Dans, vous jouez un enquêteur qui se réveille dans la ville de Revachol sans aucun souvenir. Vous allez rencontrer plein de personnages et vous aurez le choix de vos interactions avec eux. Vous pourrez résoudre des affaires de meurtre, accepter des pots-de-vin et j'en passe. Vous pourrez devenir qui vous voulez être.La version, apporte tout le contenu du jeu avec en plus plein de correctifs et d'améliorations pour avoir une expérience parfaite.