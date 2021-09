Unlock! Legendary Adventures, le meilleur de l'escape game chez vous

Publié le Mardi 28 septembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Je suis une grosse buse des escape games

Unlock! Legendary Adventures



Laissez-vous surprendre avec trois nouvelles aventures légendaires inédites et indépendantes : Action Story : L'insaisissable Stella s’est emparée du joyau le plus cher du monde ! Arrêtez-la et emparez-vous de son précieux butin !

Robin des Bois : Mort ou Vif ! : Robin est entre les griffes du Shérif de Nottingham. Rassemblez ses compagnons et délivrez-le de son cachot !

Sherlock Homes : L'Affaire des Anges Brûlés : Le plus célèbre des détectives a besoin de votre aide pour résoudre une triple affaire de meurtre ! Unlock! est un jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms. Les escape rooms sont des salles dont vous devez vous échapper en moins de 60 minutes. Unlock! vous fait vivre ces expériences chez vous, autour d'une table. Après avoir pris connaissance du contexte du scénario, vous commencez votre aventure dans une pièce (une carte de lieu qui indique divers numéros). Fouillez-la pour trouver des objets ! Attention : certains peuvent être cachés ! Des énigmes visuelles ou audio ralentissent votre progression... à vous de coopérer avec vos partenaires pour avancer et terminer dans les temps !

L'application gratuite Unlock!, compatible avec les téléphones et tablettes Android et iOS, est nécessaire pour jouer.

À partir de 10 ans - De 1 à 6 joueurs - Durée de jeu : 60 min



Asmodée

Prix généralement constaté : 35 €

Recommandation GamAlive : 12+





Avis : Depuis quelques années déjà, la série Unlock! s'est fait un nom chez les amateurs d'escape games. C'est une valeur sûre, avec des énigmes bien pensées, bien maîtrisées et qui vous tiendront en haleine pendant 60 minutes chacune. Enfin, si vous n'êtes pas comme moi. Parce que j'ai pu avoir la confirmation que je suis une vraie quiche en matière d'escape game. Mais vraiment.Ce pack de 3 aventures propose des scenarii vraiment différents, même si au final, le mode d'exécution est relativement identique. C'est bien fait, bien imaginé et vraiment très simple à comprendre, notamment grâce au tutoriel proposé avec l'application (pour ceux qui ont la flemme de lire le manuel). Il faut bien observer les cartes, se servir à bon escient des indices, mettre en commun ses réflexions... essayer, échouer, réessayer...Les 3 ont été testées par nos soins. Je peux avouer fièrement que les 3 ont été foirées dans les grandes largeurs, par ma faute et mon unique faute. Mais, malgré ces échecs retentissants qui me valent le surnom de "grosse buse des escape games", nous avons passé 3 heures (3x60 min) de plaisir et de fun.Et pour avoir fait plein d'autres aventures Unlock!, sachez que ce pack se classe dans le haut du panier. Bref, c'est du tout bon !