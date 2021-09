(TEST) Deathloop (PC, PS5)

Publié le Mardi 28 septembre 2021 à 12:30:00 par Côme Richetta

L'art des coups de pieds

Depuis Dishonored, j'ai été un fervent admirateur de Arkane Studio. Déjà parce qu'ils sont français (vive le camembert) et aussi parce que c'était un bon jeu. Depuis, j'ai l'impression qu'ils ont continué à faire le même jeu, mais avec une petite variante. Dans l'espace pour Prey, à 10 images par seconde pour Dishonored 2 et maintenant avec des flingues pour Deathloop. Et oui, on va parler de Deathloop.Enfin, moi je n'y ai pas joué et je peux rien vous dire dessus, par contre notre bon ami Arthur Deleye a passé de bonnes heures sur le jeu et il pourra vous en parler en long, en large, et en travers. Bien qu'il ai ses défauts, Deathloop semble être un jeu qu'on n'oubliera pas de si tôt.Alors préparez votre coup de pied, remontez votre montre à gousset, chargez votre pistolet à clou et préparez-vous à entrer dans le merveilleux monde de Deathloop. Aller, Arthur sera votre guide si vous cliquez juste en dessous. No spoil garantie !