Le RPG dans l'espace Earth From Another Sun débarque en 2022

Publié le Mardi 28 septembre 2021 à 11:20:00 par Théo Valet

En route pour être l'empereur de toute la galaxie

Côme vous l'a déjà présenté, maisest un RPG qui se déroule dans un monde ouvert dans l'espace. Il sortira sur PC fin 2022 et sur PS5 et Xbox Series en 2023.Dans ce jeu, vous pourrez explorer un gros univers afin de vivre plein d'aventures. Des missions seront disponibles pour gagner de l'argent, permettant d'acheter des vaisseaux et de construire une armée afin de pouvoir conquérir les étoiles sans aucune résistance. La guerre n'est cependant pas l'unique moyen d'atteindre vos objectifs. Les alliances sont également possibles afin de vous installer pacifiquement.sera jouable en solo à sa sortie, puis plusieurs modes multijoueurs arriveront, pour encore plus de fun. L'un de ces modes multijoueurs sera un genre de donjon roguelike à faire en coopération. Il y aura également un mode Galactic Dominion Conquest, jouable à 60 joueurs où vous devrez lutter pour le contrôle.Une démo sera disponible le 1er octobre prochain à l'occasion du Steam Festival. Elle proposera environ 30 minutes de jeu, mettant en avant l'exploration ouverte et le combat. Comme Côme, je suis clairement intrigué par ce jeu.