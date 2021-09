Quelques informations en plus sur Arcane, la série animée de Riot Games

Publié le Mardi 28 septembre 2021 à 11:00:00 par Théo Valet

Vi - Hailee Steinfeld (EN) / Alice Taurand (FR)

Caitlyn - Katie Leung (EN) / Elsa Davoine (FR)

Jayce - Kevin Alejandro (EN) / Franck Sportis (FR)

Silco - Jason Spisak (EN) / Bernard Gabay (FR)

Jinx - Ella Purnell (EN) / Adeline Chetail (FR)

Mel - Toks Olagundoye (EN) / Géraldine Asselin (FR)

Vander - J.B Blanc (EN) / Boris Relingher (FR)

Viktor - Harry Lloyd (EN) / Cédric Dumond (FR)

On vous en a brièvement parlé dans l'article sur TUDUM, mais nous avons encore plus d'informations sur cette nouvelle série animée made in Netflix.Tout d'abord, les trois premiers épisodes sortiront le 7 novembre, trois autres le 13 novembre, et enfin les trois derniers seront pour le 20 novembre.La série a été animée par le studio français Fortiche, les génies qui ont fait l'incroyable clip de Rise, mais aussi de Get Jinxed, Warriors ou encore POP/STARS du groupe K/DA. Bref, la série est entre de très bonnes mains., s'intéressera de prêt à deux lieux connus du monde de Runterra, la riche cité de Pilover et les bas-fonds du district de Zaun. L'équilibre qui règne sur ces terres est menacé par la création du Hextech, une technologie permettant à quiconque de contrôler l'énergie magique. C'est dans ce contexte qu'on suivra les soeurs Jinx et Vi. Ces deux fameuses championnes verront leurs valeurs et leurs croyances respectives être remises profondément en question.En plus des deux soeurs, il y aura d'autres têtes connues comme Jayce et Caitlyn, mais également des petits nouveaux comme Vander ou Silco, deux citoyens de Zaun.Au niveau du doublage, on retrouve :Une chose est sûr, ça donne envie, même si je suis pas un gros fan de League Of Legends.