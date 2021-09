C'est la sortie officielle de Dwarfheim

Publié le Mardi 28 septembre 2021 à 10:20:00 par Côme Richetta

Fini l'accès anticipé, place aux nains 1.0

Les bons jeux de stratégie peuvent être durs à trouver. Les bons jeux de stratégie à faire en coop c’est encore plus dur à trouver. Mais ne cherchez pas plus loin, une lumière émerge du noir. Voici, le jeu de gestion d’un clan de nains qui avait déjà eu son petit succès durant l’accès anticipé. Et bien maintenant, c’est l’heure de la sortie officielle du jeu, et quoi de mieux pour fêter ça qu’un petit trailer vous expliquant à ma place les différents modes de jeu ?est disponible en version 1.0et uniquement sur Steam.