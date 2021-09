Le Bullet Hell Bibots arrive en 2022

Publié le Mardi 28 septembre 2021 à 10:10:00 par Théo Valet

Il va pleuvoir des balles

L'éditeur montpelliérain PID Games a annoncé, une création du jeune studio Square Squid. Ce Bullet Hell, croisé avec un Roguelike, s'annonce bourré d'action et de combat. Le jeu se passe dans un univers futuriste et post-apocalyptique.Dans, on incarne Tayar, une petite créature mécanique qui a pour mission de sauver le monde de Takaful, qui est au bord de l'apocalypse suite à une invasion de monstres. Roguelike oblige, les salles du jeu se généreront de manière procédurale afin d'offrir une belle rejouabilité ainsi que plein de surprises.Votre personnage aura la possibilité d'être choisi selon ses aptitudes, ce qui apporte différents styles de jeu. Il y aura également plein d'armes à récupérer pour combattre efficacement. Enfin, un système de niveau permettant d'améliorer vos compétences sera également disponible. Il y aura donc beaucoup de personnalisation afin de vraiment jouer comme vous le souhaitez.Le jeu possède également une notion de timing, plus vous finissez vite les niveaux et exterminez vite les ennemis et plus vous recevez de bonus. Il est prévu pour 2022 sur PC.