Devour a droit à The Inn Update ce mois-ci

Publié le Mardi 28 septembre 2021 à 10:30:00 par Côme Richetta

Et ça fait peur

Quoi de mieux que d’aller passer la nuit avec 4 amis dans une auberge maudite pour y combattre des cultistes possédés et des araignées géantes ? Tout. Tout est mieux que ça. En plus vous devez y rester longtemps, tenter de ne pas vous faire manger le visage, s’échapper avec le plus de membres possibles… et votre équipe aussi. Voici l'aventure qui vous est proposée dans, avec sa récente mise à jourEnvie de passer la nuitée dans une auberge hantée ? Voici un trailer pour vous faire visiter les lieux.(Attention, alerte jumpscare)est déjà sortie, et je crois même qu’il y a une promotion du jeu pour l’acheter sur Steam. Alors n’hésitez plus !