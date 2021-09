The Handler of Dragons est disponible en accès anticipé

Publié le Mardi 28 septembre 2021 à 11:30:00 par Luc Vidal

Vous aimez les dragons ? Ben voilà des dragons

est désormais disponible en accès anticipé sur Steam. Le jeu est prévu sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Switch en 2022.est, comme son nom l’indique, un RPG centré autour des dragons, avec qui vous pouvez communiquer. Vous pouvez les protéger et/ou les utiliser pour parvenir à vos fins. Mais le jeu propose également des choix moraux qui influencent l’histoire et met beaucoup l’accent sur l’exploration. Enfin, je tiens à mentionner que ce jeu a été développé par une seule personne pendant trois ans : Jerzy Calinski.