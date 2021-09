Rhythm of the universe : Ionia est disponible

Publié le Mardi 28 septembre 2021 à 12:00:00 par Luc Vidal

La VR, ça commence à vraiment faire envie

est un jeu d’aventure dans lequel vous utilisez la musique pour préserver la nature. Vous devez explorer le monde à la recherche d’un esprit sacré et devrez résoudre des puzzles grâce à la musique. On ne va pas se mentir, rien qu’au niveau graphique, le jeu fait très envie, à voir si on a le matériel pour le faire tourner. Le jeu porte un fort message de préservation de la nature, d’ailleurs, 5% des bénéfices du jeu sont reversés àWildlife Warriors Worldwide.est disponible sur PlayStation VR, Occulus Quest et Steam VR.