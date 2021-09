New World est là

Publié le Mercredi 29 septembre 2021 à 09:30:00 par Luc Vidal

Laissez-moi y jouer !

Ça y est. Le MMORPG tant attendu d’Amazon Games est enfin sorti. Des centaines de milliers de joueurs se sont rués sur le jeu, et clairement le jeu a été victime de son succès. Certains joueurs ont connu de très longs délais d’attente pour se connecter car les serveurs ont très vite atteint leur capacité maximum. On peut espérer que cette surcharge va se réguler petit à petit.On peut noter qu’Amazon Games est déjà en train de travailler sur des solutions, avec, par exemple, la possibilité de transférer son personnage d’un serveur à un autre pendant les deux prochaines semaines. Comme ça, les joueurs n’ont pour l’instant pas besoin de se soucier du serveur où ils jouent. La question maintenant c’est : quel pourcentage de cette vague initiale de joueurs va rester sur le long terme ? Seul l’avenir nous le dira.Pour ceux qui ne connaissent pas, dans, vous vous échouez sur une île magique appelée Aeternum. Les joueurs se disputent le contrôle des différents territoires qui divisent l'île et doivent les défendre contre des invasions démoniaques. L'aspect récolte de ressources et fabrication d'objets joue un rôle très important dans. Enfin, le jeu propose un système de combat assez poussé et complexe pour un MMORPG. Il vous faudra maîtriser esquives, parades, visée et timing si vous voulez vous en sortir à Aeternum.