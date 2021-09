Bon Baisers du Monde, l'atlas des films James Bond

Publié le Mercredi 29 septembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Air Bond

Bon Baisers du Monde



Le premier atlas des films de James Bond !

Depuis 1962 et sa première mission en Jamaïque (James Bond 007 contre Dr No) sur grand écran, l’agent secret le plus célèbre du monde sillonne inlassablement le globe… que des méchants mégalomanes projettent régulièrement d’anéantir. Au fil des vingt-cinq épisodes de la plus belle et plus ancienne franchise du cinéma, Bond est devenu ce VRP de luxe, jamais pris au dépourvu, qui semble chez lui partout dans les plus beaux endroits de la Terre, quelles que soient les latitudes et les températures. Au gré des pages de cet atlas cinématographique, parcourez avec nous la planète, en toute tranquillité et toute sécurité, sans craindre les désagréables effets du jetlag.



Editions Dunod

Prix généralement constaté : 29,90 €

Recommandation GamAlive : 10+





Avis : Tout aussi fan de la saga James Bond sois-je, je n'irai quand même pas jusqu'à acheter un quelconque ouvrage sur cette série de films. Et encore moins un livre retraçant tous les endroits où ont été tournés ces films.Et bien c'est une erreur. Car ce Bon Baisers du Monde a été une vraie et excellente surprise. Un beau livre, illustré avec des photos de qualité, retracent toutes les villes et lieux marquants de chaque film. De la Jamaïque à l'Italie, de Londres à la Nouvelle-Orléans, James Bond a parcouru le monde en long, en large et en travers. Emaillé de nombreuses anecdotes, cet ouvrage vous plonge dans une visite de certains des plus beaux endroits de la planète, tout en suivant le moins secret des agents secrets.Résultat, c'est tout bonnement passionnant. Parce que tout le monde aime James Bond, parce que tout le monde aime voyager, ce livre est un vrai concentré de bonheur. On aurait aimé encore plus d'anecdotes, encore plus de lieux, encore plus de tout, tellement c'est captivant. Un cadeau indispensable pour Noël.