Chernobylite arrive sur console

Publié le Mercredi 29 septembre 2021 à 10:40:00 par Côme Richetta

Tenue hazmat recommandée

Quoi de mieux que de passer un été ensoleillé avec une margarita dans une main et un compteur Geiger dans l’autre.est sorti hier sur console, et vous propose enfin de vous aventurer dans une campagne russe atomisée et de tenter d’y survivre. Il faudra éviter les anomalies et les monstres d’outre terre, les autres humains qui vivent ici et veulent votre AK-47, et la nature qui semble décidée à se venger d’avoir fait péter un réacteur rempli d’uranium en son sein. Oups.Quelles que soit vos raisons (et votre temps de survie) dans les plaines radioactives,vous attend sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.