Phantom Galaxies arrivera sur PC en 2022

Publié le Mercredi 29 septembre 2021 à 11:00:00 par Théo Valet

Comment c'est trop stylé

Alors là, on tient un jeu incroyablement stylé. Dans ce RPG open-world en ligne, vous incarnez un Mechanized Starfighter. En gros, c'est un mecha qui peut se transformer en vaisseau spatial. Ce dernier va vous être utile pour sauver Noeterra, votre planète, qui se trouve en plein milieu d'une guerre contre des ennemis venu d'ailleurs.Vous allez donc voyager dans les confins de l'espace pour vous améliorer et pour participer à de grosses batailles épiques contre des extraterrestres, des pirates et j'en passe.Phantom Galaxies est prévu pour 2022 sur PC, et ça a l'air d'être incroyable !