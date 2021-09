Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases est disponible

Publié le Mercredi 29 septembre 2021 à 12:00:00 par Théo Valet

Ressortez votre loupe, il y a un meurtre à résoudre

Après avoir sorti Murder Mystery Machine (le test arrive bientôt), les Ecossais de chez Blazing Griffin sortent. Dans ce jeu d'enquête, vous incarnez le célèbre Hercule Poirot durant ses jeunes années. Vous êtes invités à une réception par l'influente famille Van den Bosch, pour l'annonce des fiançailles de leur fille. Malheureusement, une tempête de neige s'abat sur la ville, bloquant toutes les personnes présentes dans le manoir. Tout va très vite déraper quand un mort va être retrouvé dans une des pièces de la demeure. Commence alors une enquête pour retrouver le coupable qui se trouve entre ces murs.Dans, vous allez devoir enquêter et trouver des indices. A l'aide d'une carte mentale, vous pourrez les connecter entre eux afin de reconstruire les événements et arriver à une conclusion. Vous allez pouvoir fouiller, interroger des personnes et explorer tout le manoir.Le jeu est disponible sur Xbox One, PS4, Switch et PC. Il est également compatible avec la PS5 et les Xbox Series.La vidéo de lancement :La vidéo sur ce qu'il faut savoir avant de jouer au jeu :