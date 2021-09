Hitchhiker - A Mystery Game est nominé comme finaliste aux prix IndieCade

Publié le Mercredi 29 septembre 2021 à 12:40:00 par Théo Valet

a été nominé pour le Narrative Game Award aux IndieCade Awards 2021. Ce prix célèbre les réalisations et l'innovation dans l'art émergent de la narration axée sur l'interaction.Ce jeu bien mystérieux, comme le dit si bien son titre, vous met dans la peau d'un auto-stoppeur qui a perdu la mémoire. Il ne sait pas qui il est ni où il va. Au fil de ces différentes promenades, vous allez devoir résoudre le puzzle de votre propre histoire. Le jeu à l'air assez étrange mais assez novateur dans sa façon de raconter les choses.est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.