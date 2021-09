Vivez une aventure tranquille avec A Little Golf Journey

Publié le Mercredi 29 septembre 2021 à 12:20:00 par Côme Richetta

Se ressourcer façon golf

Entre tous les jeux qui nous demandent trop de concentration, qui sont remplis de tensions, d’explosion ou de drama, il faut faire un break bien mérité. Pourquoi ne pas prendre une petite pause, et venir faire un petit golf tranquillement ?Des puzzles, une trame narrative à suivre à votre rythme et du golf, voilà ce que nous propose. Le jeu sera disponible à partir dusur Nintendo Switch et PC.