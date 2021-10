Playstation Plus : les jeux gratuits d'octobre

Publié le Jeudi 30 septembre 2021 à 09:30:00 par Théo Valet

Assez décevant

Hell Let Loose, pour les joueurs PS5, un jeu multijoueur inspiré de la Seconde Guerre Mondiale. Il propose de gros combats à 100 joueurs. Le jeu reprend des mécaniques de gestion de ressource et de RTS. La zone de jeu évolue en pleine partie et il faut donc s'adapter. Pour ce faire, vous pouvez choisir parmi 14 rôles différents au sein d'une unité d'infanterie.

Mortal Kombat X, pour les joueurs PS4, le jeu de combat culte et sanglant où vous pouvez jouer 24 personnages différents avec des styles de combats différents. Malheureusement, ce n'est que la version basique sans aucun personnage en rab. Vu la vieillesse du jeu, ça aurait pu être cool d'avoir la version Mortal Kombat XL.

PGA Tour 2K21, toujours pour la PS4, le jeu de golf pour tous les Tiger Woods en herbe. Rejoignez la FedExCup et affrontez les pros du milieu sur des parcours réaliste. Le jeu peut également se jouer en ligne où vous affrontez d'autres joueurs ou même vos amis.

Comme chaque mois, les abonnés au service Playstation Plus se voient offrir quelques jeux gratuits sur PS4 et sur PS5. Pour en profiter, il faut les ajouter à sa bibliothèque et avoir un abonnement PS Plus toujours valable.On ne peut pas être gâté tous les mois. Et j'ai comme l'impression qu'avec le PS Plus c'est un mois bien, un mois moins bien. Après Hitman 2, Predator Hunting Ground et Overcooked All You Can Eat, on passe sur :C'est dommage on a aucun jeu d'horreur alors que c'est le mois d'Halloween ! Les jeux du mois d'octobre seront disponibles