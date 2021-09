Knighty, le nouveau party game qui vient d'être annoncé

Publié le Mercredi 29 septembre 2021 à 13:00:00 par Luc Vidal

Une représentation du Moyen-âge peu approuvée par les historiens

, un nouveau party game médiéval, vient de se révéler dans son premier trailer.Il s’agit d’un party game où vous allez affronter de nombreux autres joueurs lors d’un tournoi. Vous allez enchaîner les mini-jeux jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. Le concept fait penser à Fall Guys, maissemble avoir sa propre identité, que ce soit en termes de mini-jeux ou d’ambiance. Tir à l’arc, course de tonneaux flottants ou tir au canon sur des rats mécaniques, les épreuves semblent bien diversifiées. Un jeu à suivre, à voir ce qu’il nous réserve de plus.