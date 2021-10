Garage Flipper vient d'être annoncé

Publié le Jeudi 30 septembre 2021 à 10:20:00 par Luc Vidal

Le D&CO des mécanos

Vous aimez les garages ? Vous aimez décorer votre intérieur ? Ne cherchez pas plus loin,vient d’être annoncé.Dans, vous ne réparez pas de voitures, vous rénovez des garages. Oui, c’est très spécifique. On ne rénove pas de caves, pas de jardins, mais bien des garages et uniquement des garages. Vous allez donc démolir, construire et repeindre des murs, refaire l’aménagement intérieur des garages et prendre des photos une fois votre travail terminé. Vous pourrez participer à des compétitions internationales afin de recevoir des récompenses. Au fil du jeu, vous développerez votre entreprise et pourrez étendre votre activité à travers le monde. Si ce je vous tente, voici le trailer.