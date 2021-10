Guardians of Hyelore est disponible

Publié le Jeudi 30 septembre 2021 à 09:50:00 par Luc Vidal

Un genre de stratégie qui me rend nostalgique

est disponible sur PC, via Steam ou Epic Games Store.Il s’agit d’un jeu de stratégie où vous déployez vos unités pour qu’elles partent affronter l’ennemi sur un champ de bataille linéaire. Le jeu propose de nombreuses unités différentes qu’il faudra savoir combiner pour vaincre chaque niveau. Vous avez aussi un Gardien, votre unité la plus puissante qui permettra des actions décisives. Entre les batailles, vous pourrez améliorer vos unités ou acheter des objets magiques afin de personnaliser votre style de jeu et approfondir votre stratégie.Personnellement, ce jeu me fait penser à quelques anciens jeux Flash. Aujourd’hui, ces jeux sont en voie de disparition, et ça fait plaisir de voir ce genre de jeux sur Steam ou Epic Games Store.