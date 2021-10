Disney dévoile une nouvelle bande annonce pour Encanto, la fantastique famille Madrigal

Publié le Jeudi 30 septembre 2021 à 10:00:00 par Théo Valet

Ça s'annonce très sympa

nous emmène en Colombie. Le film raconte l'histoire d'une famille où chaque membre possède des dons fantastiques, sauf Mirabel, qui est à première vue normale. Ils vivent dans une maison elle-même magique qui peut communiquer, se transformer, etc. Un jour semblable aux autres, cette magie commence à disparaître, touchant les membres de la famille et la maison. La jeune Mirabel va devenir leur seul espoir pour retrouver cette magie et tout remettre en ordre.Le film est prévu pour le, et il a l'air particulièrement beau et enchanteur.