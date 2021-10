Voici la mise à jour d'Halloween pour PUBG

Publié le Jeudi 30 septembre 2021 à 10:10:00 par Côme Richetta

Et autre petits changements

C’est l’heure du patch 14.1 de, ou Péhubégé pour les intimes. Au programme, des ajouts sur la carte Erangel pour célébrer Halloween avec vos amis et vos ennemis dans un parc d’attraction hanté, de l’équilibrage sur la carte Taego, une nouvelle saison classée et surtout : une nouvelle mécanique !En effet, il vous est désormais possible de transporter des joueurs blessés sur votre épaule pour les écarter du danger. Oui, j’ai dit « joueurs » et non pas « alliés », car vous pouvez aussi prendre des ennemis blessés comme bouclier humain. Et je trouve ça plutôt sympa. N’oubliez pas que l’important, ce n’est pas de gagner. Dans, l’important, c’est d’humilier son adversaire.