ANVIL : Vault Breakers arrive cet hiver

Publié le Jeudi 30 septembre 2021 à 11:10:00 par Théo Valet

La Terre a encore été détruite

est un jeu en coopération en vue du dessus qui mélange des éléments de Roguelike et de Shooter. Dans ce jeu, vous explorez différentes galaxies remplies de menaces extraterrestres. Votre but est de localiser des reliques et des artefacts venant des Vaults. Pour ce faire, vous êtes équipé d'une armure, afin de résister aux dangers des différentes planètes. Car pour localiser les Vaults, il faudra vaincre les boss de chaque planète.En battant des monstres, vous gagnez de l'expérience, qui vous permet de vous améliorer en force comme en nouveaux pouvoirs. Vous pourrez expérimenter différentes compositions d'armes et d'artefacts. Le jeu en possède plus d'une centaine généré aléatoirement.est prévu pour cet hiver, une nouvelle bande annonce devrait être dévoilée durant le Tokyo Games Show.