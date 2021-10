Un nouveau trailer pour le jeu Demon Slayer

Publié le Jeudi 30 septembre 2021 à 11:00:00 par Côme Richetta

Le mode aventure dévoilé

Nous sommes à presque 2 semaines de la sortie du jeu(Kimetsu no yaiba pour les initiés),, et un nouveau trailer nous est parvenu.Pour les non-initiés, voici l’occasion de découvrir le gameplay (et aussi le style graphique sublime) du jeu, adapté du manga du même nom, et qui suit l’histoire touchante de Kamado Tanjiro qui tente de sauver sa petite sœur Nezuko transformée en démon.Pour les autres, voici de quoi attendre un petit peu en attendant la sortie officielle du jeu.sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC le