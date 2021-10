C'est la sortie de Insurgency: Sandstorm !

Publié le Jeudi 30 septembre 2021 à 10:50:00 par Côme Richetta

N'applaudissez pas une grenade à la main

Des rafales de M16, des explosions et des frappes aériennes en plus de mon café. Rien de mieux pour bien se réveiller et commencer la journée vous me direz.Aujourd’hui est un grand jour pour le studio New World Interactive. En effet, c’est la sortie de leur jeu de tir en coopération, disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Mais si vous vous en souvenez, je vous en ai parlé plusieurs fois de ce jeu. Non ? Bon dans ce cas, je laisse panpan.mp4 le présenter pour moi.