Une démo jouable de Blast Brigade est disponible

Publié le Jeudi 30 septembre 2021

De l'explosion haute en couleur !





Les développeurs ont annoncé que le jeu sortirai en accès anticipé bientôt, et qu'il sortira officiellement l'année prochaine sur Nintendo Switch, Playstation et Xbox.

Voici une démo que je ne raterai pas :! Je n'avais aucune idée que ce jeu existait, et maintenant je le veux. De l'action pure en 2D, des personnages cartoon clichés, un méchant très méchant et des explosions, le tout sur une île entourée de mystère. Défini comme un metroidvania par ses créateurs, je suis sûr que plusieurs d'entre vous seront intéressés. Pour l'instant, 2 des 4 personnages seront jouables dans 2 niveaux différents.En plus les cinématiques ont l'air très soignées et bien réalisées, j'ai hâte d'avoir le jeu entre les mains. Vous aussi ? Dans ce cas foncez sur Steam et téléchargez là. Diantre, vous pouvez même mettredans votre liste de souhait pour ne pas l'oublier.