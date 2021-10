Samudra est maintenant disponible

Publié le Jeudi 30 septembre 2021 à 12:10:00 par Luc Vidal

Le jeu vidéo contre la pollution des océans

est désormais disponible sur Steam pour 10,79 €, avec une réduction de 25% jusqu’au 5 octobre.est un jeu d’aventure en 2D se déroulant dans un futur proche où la terre est submergée par la pollution. Un enfant tombe au fond de l’océan et essaye de regagner la surface. Il va être témoin de la pollution des eaux et devra faire face à de nombreux dangers pour atteindre son but.se veut contemplatif et calme. Il faudra résoudre des puzzles et éviter les dangers pour avancer dans le jeu. Le message écologique va cependant plus loin que le propos du jeu. En effet, l’argent obtenu par le jeu servira à l’Indonesian Environmental Activist Circle, une organisation qui a pour objectif de réduire de 70% la pollution plastique en Indonésie d’ici 2025.