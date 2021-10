La manette Nacon Revolution X sera disponible le 13 octobre

Publié le Jeudi 30 septembre 2021 à 12:00:00 par Théo Valet

Les joueurs Xbox sont gâtés





Quelques images de la manette en détail :

La nouvelle manette filiaire de chez Nacon, appeléa été pensée pour les joueurs Xbox et plus particulièrement pour les joueurs compétitifs jouant sur Xbox. C'est la toute première manette Nacon conçu pour le eSport.Cettereprend toutes les fonctionnalités d'une manette Xbox comme le bouton Share, les gâchettes à retours haptiques ou la prise casque optimisée pour le tchat vocal. Les deux joysticks ont été revus pour offrir une amplitude ajustable. Plusieurs têtes de joysticks sont en plus fournies avec la manette pour s'adapter à tous les styles de jeux.A l'arrière de la manette, on retrouve 4 boutons de raccourcis avec un grip texturé sur les poignées. Sur ces poignées, on peut même ajouter des poids additionnels fournis avec la manette, qui viendront se mettre dans les compartiments prévus à cet effet.Le câble détachable mesure 3 mètres et est prévu pour se ranger facilement dans sa pochette incluse. En branchant votre manette à votre console Xbox ou à votre PC, vous pourrez profiter de la technologie Dolby Atmos ofr Headphones.L'applicationpermettra aux joueurs de personnaliser leur manette en mappant les touches, attribuant des raccourcis, ajustant les courbes de réponse et les zones mortes des deux joysticks, et j'en passe.La manettesera disponible le 13 octobre pour 109,90 €.