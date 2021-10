Rescue HQ - The Tycoon arrive sur consoles

Publié le Jeudi 30 septembre 2021 à 12:20:00 par Luc Vidal

Le jeu où vous gérez TROIS services d'urgence

Déjà disponible sur Steam depuis 2019,arrive sur PS4 et Xbox One le 14 octobre.est un jeu de gestion où vous devez gérer trois services d’urgence : les pompiers, la police et les ambulances. Autant dire que la vie des habitants de la ville repose sur vos épaules. Vous devez organiser les bâtiments de votre QG en répondant à tous les besoins de vos pompiers, policiers et ambulanciers. C’est à vous de gérer les situations de crise et vous devez donc parfois faire des choix difficiles. Plus vous êtes efficaces, plus vous gagnez de l’argent et pouvez étendre votre QG et ses capacités.