Men of War II annoncé

Publié le Jeudi 25 novembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Arrête ton char

1C Entertainment et Best Way viennent d'annoncer Men of War II. Prévu pour 2022 sur PC, via Steam , le jeu est jeu de stratégie en temps réel.Il proposera deux campagnes solo ou jouables en ligne jusqu'à 5 joueurs en coop. Se déroulant duant la Seconde Guerre Mondiale, elles vous entraîneront sur les fronts de l'Ouest et de l'Est; en France et en Russie.45 types de bataillons, plus de 300 véhicules seront proposés.