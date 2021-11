Alfred Hitchcock – Vertigo, un nouveau carnet de développeurs

Publié le Mercredi 24 novembre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

#himtoo

Microids et Pendulo Studios ont mis en ligne le le troisième et dernier carnet de développeur du jeu vidéo Alfred Hitchcock – Vertigo. Le jeu sortira le 16 décembre 2021 sur PC. Les versions PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, consoles Xbox One et Nintendo Switch sortiront en 2022.Ce nouveau carnet dévoile les techniques cinématographiques utilisées par l’équipe, ainsi que la volonté de coller au plus près du style du réalisateur.Entre jeu vidéo et hommage, Alfred Hitchcock – Vertigo raconte l'histoire d'Ed Miller, un écrivain miraculeusement rescapé d'un accident de voiture dans le canyon de Brody en Californie. Alors qu'Ed explique qu'il voyageait avec sa femme et sa fille, personne n'est retrouvé dans l'épave de la voiture. Traumatisé, Ed souffre désormais de vertiges importants. Il va tenter de découvrir ce qui a pu se passer...Loin du scénario original du film, donc. Mais on se demande quand même ce que va bien pouvoir donner ce jeu qui sort au bon moment, puisque la vague #metoo emporte également avec elle l'ami Alfred, accusé d'avoir été un gros bâtard avec bon nombre de ses actrices.