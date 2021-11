Asteroids: Recharged, les vieux hits ont la cÃ´te

Publié le Mercredi 24 novembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Fire and forget

Asteroids: Recharged est un remake du vieux hit signé Atari, Asteroids. Il est prévu pour le 14 décembre sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.On retourne aux bonnes vieilles recettes classiques : un vaisseau au milieu de l'écran, assailli de toutes parts par des astéroides. Et il doit tirer dessuspour les détruire.Différents modes de jeux sont prévus, dont un mode coop à deux.