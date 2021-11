Taito Milestones : 10 classiques sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 24 novembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

40 ans plus tard

Si vous voulez faire plaisir à votre papa (et le premier qui dit "à votre papy aussi", j'lui pète la gueule) en lui offrant de quoi revivre ses amours premières en matière de jeu vidéo, sachez Taito Milestones sort le 25 novembre. En version numérique mais aussi en boîte (en édition très très limitée).Au menu, 10 grands classiques de l'éditeur :Qix (1981), Alpine Ski (1982), Front Line (1982), Wild Western (1982), Chack'n Pop (1983), Elevator Action (1983), The Fairyland Story (1985), Halley's Comet (1986) et The Ninjawarriors (19987).De quoi s'offrir un petit moment nostalgique. Ah, et ça sort sur Nintendo Switch.