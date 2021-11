Let’s Sing 2022 – Hits Français et Internationaux est disponible

Publié le Mercredi 24 novembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Et bien chantez maintenant

Let’s Sing 2022 – Hits Français et Internationaux est désormais disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, mais également sur les consoles nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series X│S.Au menu, 40 titres français et internationaux à fredonner façon Karaoké. On retrouvera quelques pépites mais surtout beaucoup de merdes (Vitaa et Slimane, De Palmas, Fréro de la Véga, Kendji Girac...) qui ne manqueront pas de passionner des familles entières, promptes à défoncer nos tympans grâce à des notes approximatives, voire inédites.Allez, pensez-y pour votre réveillon de Noël ou du 1er de l'an.