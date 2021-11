Itorah, un jeu rétro 16 bits ambiance précolombienne

Publié le Mercredi 24 novembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Sacrifices humains ?

Itorah est un jeu inspiré de la culture sud-américaine précolombienne et de ses légendes. C'est un petit jeu de type action-plateformes dans lequel vous allez incarner Itorah, une jeune guerrière qui a pour seul compagnon une hache parlante.Une malédiction, sous la forme d'une sorte de peste, a ravagé la région de Nahucan et touché ses habitants. Itorah va devoir affronter des monstres et autres bêtes démoniaques pour libérer son peuple.Le jeu s'inspire des classiques rétro 16 bits des années 90. Sortie prévue au printemps 2022 sur PC.