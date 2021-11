- La sortie de Falling Frontier reportée

Publié le Mardi 23 novembre 2021 à 11:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Falling hype ?

L'éditeur Hooded Horse et le développeur Stutter Fox Studios annoncent le report de la sortie de Falling Frontier, le RTS (jeu de stratégie en temps réel) de science-fiction désigné comme le " jeu indépendant le plus attendu " à l'E3 2021. La sortie du jeu serait finalement prévue pour le deuxième trimestre de 2022.



Cependant l'annonce ne vient pas seule puisqu'elle est accompagnée d'une nouvelle bande-annonce de gameplay présentant la recherche et le sauvetage.



La sortie a apparement été retardée afin de laisser plus de temps pour travailler sur la campagne scénarisée impliquant une guerre entre Mars et Titan. Pour présenter l'état actuel du jeu, la nouvelle bande-annonce cité précédemment a été publiée, révélant des vaisseaux, des installations et des mécanismes de jeu inédits.



La nouvelle mécanique centrale présentée dans la bande-annonce est le système de recherche et de sauvetage. Ici chaque vaisseau a un équipage composé d'officiers qui influencent les performances de l'engin, autrement dit les deux sont liés : L'équipage peut être blessé voir même mourir lorsque le vaisseau subit des dégâts, et il peut évacuer le véhicule lorsqu'il est désactivé ou détruit. Les membres d'équipage survivants, placés dans des capsules de sauvetage, peuvent ensuite être récupérés par n'importe quelle faction avant d'être à court de vivres et interrogés pour obtenir des informations allant de la technologie à la localisation d'une base ou d'une opération ennemie.



Bombardements orbitaux, exploration de l'installation de la station de transit qui permet aux flottes de se déplacer en toute sécurité qui permet aux flottes de se réarmer, de se réapprovisionner et de se réparer même lorsqu'elles sont éloignées des chantiers navals...

La nouvelle bande annonce présente du lourd y compris deux nouveaux types de vaisseaux révélés pour la première fois ! Dont l'un est envoyé en mission de recherche et de sauvetage, bref je vous laisse visualiser ça et patienter avec moi jusqu'à la sortie.