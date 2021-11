Publié le Mardi 23 novembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Elgines

Call of Duty: Vanguard (PS4) Forza Horizons 5 (Xbox Series X) Mario Party Superstars (Nintendo Switch) FIFA 22 (PS4) Call of Duty: Vanguard (PS5)

Call of Duty: Vanguard FIFA 22 Jurassic World Evolution 2

Forza Horizons 5 Call of Duty: Vanguard Jurassic World Evolution 2

Call of Duty: Vanguard FIFA 22 Jurassic World Evolution 2

Call of Duty: Vanguard FIFA 22 GTA V Edition Premium

Mario Party Superstars Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – Selects Luigi's Mansion 2 Super Mario 3D Land Selects

Age of Empires IV Microsoft Flight Simulator FIFA 22

Comme chaque semaine, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 45ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente l'Elgines, un fromage fermier au lait cru de chèvre produit dans le Cantal.Call of Duty Vanguard se maintient bien dans le top et c'est avec une joie non dissimulée que nous voyons apparaître l'excellent Forza Horizons 5 en bonne place. Pour le reste, ma foi, pas grand changement par rapport à la semaine dernière.Voici lepour la semaine du 1er au 7 novembre 2021 :