- Spielberg dévoile les coulisses de West Side Story

Publié le Mardi 23 novembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

I like to be in America...

Dans très peu de temps, puisque c'est prévu pour le 8 décembre, Steven Spielberg sortira son remake de la comédie musicale West Side Story, sorte de Roméo et Juliette en musique, qui se termine (presque) aussi mal puisque le héros meurt à la fin.Tony, fondateur du gang des Jets, tombe amoureux de Maria, soeur du boss du gang des Sharks et qui était pourtant promise à Chino, un des gars de son frère. Les Jets et les Sharks étant, bien évidemment, ennemis jurés.Avec Tony qui meurt à la fin.Steven Spielberg vous présente un petit reportage du tournage.Je vous ai dit que ça se termine mal et que le héros, Tony, meurt à la fin ?