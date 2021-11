- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de décembre

Publié le Mardi 23 novembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Hop, cadeaux !

Frostpunk

Journey to the Savage Planet

Football Manager 2021

Youtubers Life

New World

Genshin Impact

Fall Guys

Apex Legends

Roblox

Apex Legends (skins de perso, d'armes, portrait...)

Battlefield 2042 (skin d'arme, perso, véhicule...)

Abonnés Amazon Prime, découvrez les jeux gratuits qui seront vôtre en ce mois de décembre. Il y a du bon, du très bon, du pas mal, du pas si mal et même du "j'vous en mets un peu plus".Ce sont des jeux PC, bien entendu, qui sont offerts.Et d'autres jeux encore...Et dans le cadre d'un partenariat avec EA, les joueurs peuvent récupérer gratuitement Need for Speed : Hot Pursuit Remastered à partir du 1er décembre et quatre autres jeux EA sur une période de cinq mois à partir de 2022. A récupérer sur gaming.amazon.com