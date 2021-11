- After The Fall, le FPS en VR se dévoile

Publié le Mardi 23 novembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Une peur glaciale

Initialement prévu pour l'été dernier, After the Fall a été repoussé au 9 décembre prochain. Il sortira sur Oculus Quest 2, PlayStation VR et PC VR, alors qu'une version pour Oculus Quest 1 est prévue pour 2022.Il s'agit d'un FPS signé Vertigo Game qui se déroule dans un Los Angeles post-apocalyptique façon années 80. Le jeu vous entraîne dans un monde où l'humanitée est terrée sous terre alors que le monde est recouvert de glace. Les humains tentent parfois des sorties pour trouver de l'équipement. Mais ils doivent alors faire face à des hordes de monstres...Il sera jouable en coop à 4. Autant vous dire que vous allez grave flipper votre race.Le jeu est disponible en précommande, notamment en version Deluxe (Season Pass, artbook numérique, bande-son, thème et avatars sur PS VR, skin exclusif).Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.