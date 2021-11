- Microsoft Flight Simulator sort son édition jeu de l'année

Publié le Lundi 22 novembre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Rien que du bonheur

L'excellent Microsoft Flight Simulator vient de s'offrir une version Game of the Year, GOTY ou tout simplement jeu de l'année, c'est au choix.Au menu, le jeu de base, mais aussi en bonus cinq nouveaux appareils et huit nouveaux aéroports, six vols de découverte inédits, des mises à jour concernant le système de météo et l’ensemble des six mises à jour du Monde.Les six appareils sont : Le Boeing F/A-18 Super Hornet, le VoloCity, le Pilatus PC-6 Porter, le CubCrafters NX Cub et l'Aviat Pitts Special S1S. Quant aux nouveaux aéroports, ce sont : Leipzig/Halle Airport (EDDP), Allgäu Airport Memmingen (EDJA) et Kassel Airport (EDVK) en Allemagne, Lugano Airport (LSZA), Luzern-Beromunster Airport (LSZO) et Zurich Airport (LSZH) en Suisse et Patrick Space Force Base (KCOF)et Marine Corps Air Station Miramar (KNKX) aux États-Unis.