- Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont sortis !

Publié le Lundi 22 novembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Pique un chou

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont désormais disponibles, et ce depuis vendredi dernier, sur Nintendo Switch.Ces remakes de Pokémon Diamant et Pokémon Perle sortis sur Nintendo DS en 2006 ont été optimisés, retravaillés, modifiés, améliorés et j'en passe, pour s'adapter à la nouvelle console de Nintendo.Les joueurs pourront choisir un Pokémon entre Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf pour être leur premier partenaire Pokémon et partir à la chasse pour trouver le Pokémon légendaire Dialga dans Pokémon Diamant Étincelant, ou le Pokémon légendaire Palkia dans Pokémon Perle Scintillante.