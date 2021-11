Airport Simulator: Day and Night ou comment gérer un aéroport

Publié le Lundi 22 novembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Vivement les jours de grève

Airport Simulator: Day and Night va vous demander de gérer un aéroport. Dit comme ça, ça n'a pas l'air sorcier. Mais en vrai, vous n'imaginez pas le bordel que c'est.Il va falloir gérer la flotte. Gérer les bagages. Faire les vérifs sur les appareils. Gérer l'hygiène de tous les locaux. De la sécurité. Les aléas de la météo. Gérer aussi les employés et leur satisfaction.Un aéroport ne dort jamais.JAMAIS !Le jeu est disponible sur PC, Xbox One et PS4.