(TEST) Carrion (PS4)

Publié le Vendredi 19 novembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ding Dong

On ne le sait que trop peu, mais Vincent a été sonneur de cloches. Bon, c'était il y a longtemps. Très longtemps. Il était au collège et c'était pour un rôle de théâtre. Mais il a quand même été sonneur de cloches. Et pas n'importe où ! A Notre Dame ! De Paris ! En effet, en raison de son physique ingrat quand il était jeune, Vincent a été choisi pour le rôle de Quasimodo dans la pièce de théâtre de fin d'année quand il était en 4ème.Bon, c'était un peu bizarre comme pièce, parce qu'il y avait du Shrek, que Quasimodo finissait par se taper Fiona alors que Esmeralda se suicidait et que Shrek entrait dans les ordres. Mais les pièces de théâtre au collège le sont souvent, la plupart du temps mis en scène par un obscur prof de français qui n'est pas tout seul dans sa tête.En attendant, habitué des cloches, on filé Carrion à Vincent. Et tant pis si l'orthographe du mot est approximatif.