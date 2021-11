- MultiVersus : un jeu Warner, Looney Tunes, DC Comics et bien d'autres encore

Publié le Vendredi 19 novembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Super Smash Bros Warner

Développé par Player First Games, MultiVersus est un nouveau jeu de combat de plateforme gratuit qui propose un format coopératif par équipe de 2 contre 2. Il regroupe des personnages emblématiques des univers Warner. Ainsi, vous pourrez incarner Batman, Superman, Wonder Woman et Harley Quinn, Sammy (Scooby-Doo), Bugs Bunny (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones), Tom et Jerry, Jake le Chien et Finn l’humain (Adventure Time), Steven Universe et Grenat (Steven Universe) ainsi qu'une créature appelée Chien-Renne. D'autres personnages seront dévoilés ultérieurement.Chaque personnage aura, bien entendu, ses propres qualités, forces et faiblesses. Chaque duo pourra développer des complémentarités pour effectuer des combos. Les combats multijoueurs se dérouleront dans des arènes telles que la Batcave de Batman ou l’Arbre-Maison de Jake et Finn.Le jeu veut mettre l'accent sur le coop en ligne. Il sera cross-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Et voilà à quoi il ressemble. Y'a comme un parfum de Super Smash Bros, non ?