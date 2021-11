Sega sort 3 eaux de Cologne Sonic, Shenmue et Yakuza

Publié le Vendredi 19 novembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le monde est complètement foutu



J'avoue, sur le coup, j'ai vraiment cru à un poisson d'avril. J'ai même vérifié si le 19 novembre ne correspond pas à notre 1er avril au Japon. Mais non. Ce sont de vrais produits, vendus dans la boutique en ligne de Sega , pour 30 € chaque.L'Apocalypse est à nos portes.

Dans notre lignée des "non mais c'est quoi ces conneries ?", sachez que Sega a décidé de lancer 3 parfums inspirés de Sonic, Yakuza et Shenmue. 3 eaux de Cologne aux fragrances différentes et créées spécialement pour la firme au hérisson bleu néopunk sous amphets.La Sonic the Hedgehog ‘Blue Blur’ Unisex Cologne a des notes d'agrumes frais, de zeste de pamplemousse, de citron vert des Caraïbes, citron méditerranéen, air océanique, melon, cuir, daim et cèdre.La Shenmue ‘Tobacco and Gold’ Unisex Cologne a des notes de cardamome, bergamote, tabac doré, iris, sauge et patchouli.Enfin, la Yakuza/Ryū ga Gotoku ‘Bourbon and Smoke’ Unisex Cologne a des notes de chêne antique, bois de cèdre, cire d'abeille imprégnée de bourbon fumé, rose, piment.