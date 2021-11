- Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale sort sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 19 novembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Du monstre à la carte

Konami a annoncé la sortie de Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale en exclusivité sur Nintendo Switch pour le 7 décembre prochain. Le jeu, déjà sorti au Japon, propose une toute nouvelle façon de jouer à Yu-Gi-Oh!.Les joueurs pourront invoquer autant de monstres qu'ils le veulent sur le terrain de combat et à nouveau compléter leur main au tour d'après, sans tenir compte du nombre de cartes précédemment jouées.Le jeu proposera une nouvelle histoire, avec de nouveaux personnages, via une campagne solo, mais aussi la possibilité de construire son deck pour ensuite se lancer dans des combats multijoueur en ligne ou en local.